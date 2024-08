Maltempo a Catania, disagi all’aeroporto: cede pannello dal soffitto

Dopo alcuni mesi torna la pioggia anche su Catania e le aree limitrofe. Si registrano dei disagi, ma la situazione sta rapidamente tornando alla normalità, anche all’aeroporto Fontanarossa. A causa della perturbazione, come segnalato da Sicilia in volo, è stato dirottato a Malta un volo della compagnia Austrian Airlines in arrivo da Vienna. Alcuni passeggeri segnalano ritardi anche nelle partenze. Qualche problema pure all’interno dell’aerostazione. «Il temporale – racconta a MeridioNews una passeggera diretta a Verona – si è abbattuto sulle vetrate e l’acqua è entrata all’interno. Improvvisamente si sono staccate delle coperture dal soffitto ma nessuno si è fatto male. Il personale ci ha fatti spostare e l’area è stata messa in sicurezza».