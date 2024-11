Maltempo nel Catanese, 30 interventi dei vigili del fuoco nella notte: crolla muro ad Acireale, automobilisti bloccati sulla A18

La pioggia c’è ma sembra avere risparmiato la città. Nonostante l’allerta meteo rossa diramata per ieri e quella arancione prevista per oggi, se le strade di Catania rimangono all’asciutto, lo stesso non si può dire di parte della provincia. Con 30 interventi dei vigili del fuoco etneo solo nella notte, soprattutto nei territori di Giarre, Acireale e Linguaglossa. Venti dei quali per soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli. Ad Acireale, il crollo di un muro perimetrale in via La Pira ha provocato preoccupazione ma, per fortuna, nessun danno ai cittadini. Mentre le squadre di Riposto hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati nei propri mezzi sulla autostrada A18, all’altezza del chilometro 56, tra Fiumefreddo e Giarre. Da Catania è stato anche inviato a Siracusa un modulo con sommozzatori e soccorritori fluviali, per dare supporto operativo alle squadre locali.