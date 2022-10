Maltempo: ancora disagi a Trapani. Sindaco dispone la chiusura di tutte le scuole

Trapani alle prese ancora una volta con gli allagamenti dovuti al maltempo e allo scarso deflusso delle acque piovane. Per la terza volta in due settimane alcune zone della città, a causa del forte temporale di ieri sera, si sono allagate. Il sindaco, Giacomo Tranchida, ha emanato una ordinanza di chiusura di tutte le scuole, del cimitero, delle ville, dei giardini e degli impianti sportivi per la giornata di oggi. In provincia le situazioni più critiche si sono registrate a Campobello di Mazara e a Castelvetrano, sul versante sud orientale: i vigili del fuoco sono al lavoro per liberare le strade e aiutare i cittadini in difficoltà: una quarantina gli interventi in cosa, come spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco.