Maltempo, 50 interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Messina. Salvati quattro automobilisti

Foto di Vigili del fuoco Catania

Sono 50 gli interventi dei vigili del fuoco per piccoli smottamenti e allagamenti nel Messinese, colpito dal maltempo. Quattro persone sono state recuperate dalle auto bloccate dall’acqua in un sottopassaggio. Un altro automobilista è stato recuperato a Furci Siculo, dove è straripato il torrente Savoca.

Straripati anche i torrenti Fiumedinisi nel territori di Alì Terme e Agrò nel comune di di Sant’Alessio Siculo, entrambi in provincia di Messina. L’Anas ha chiuso due tratti della statale Orientale sicula. La circolazione è deviata su percorsi alternativi individuati lungo l’autostrada A18 Messina–Catania. Sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine.

Per smottamento l’Anas ha chiuso anche un tratto della statale 113dir, nella frazione di San Saba mentre è stata ripristinata la circolazione a Sant’Alessio Siculo (Messina). Lungo la statale 113 Settentrionale Sicula, a causa dell’esondazione del fiume Niceto, è stata interdetta in entrambi i sensi di marcia la circolazione nella tratta stradale in corrispondenza del km 32,000 nella frazione di Monforte Marina, a Monforte San Giorgio (Messina).