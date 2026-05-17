Foto di Richard N Horne

Intervento della Guardia Costiera nelle acque dello Stretto di Messina per un’emergenza sanitaria a bordo della nave da crociera Queen Anne, appartenente alla compagnia britannica Cunard Line e diretta verso Corfù. Un passeggero anziano ha accusato un malore durante la navigazione, rendendo necessario un trasferimento urgente a terra.

Il soccorso in mare

La capitaneria di porto di Milazzo ha disposto l’uscita della motovedetta SAR CP 888, che ha raggiunto la nave a circa sei miglia nautiche al largo di Villafranca Tirrena. Nonostante le difficili condizioni del mare provocate dal maestrale, il trasbordo del passeggero è stato completato in sicurezza grazie al lavoro coordinato del personale della Guardia Costiera e dello staff medico di bordo.

Il trasferimento in ospedale

Una volta giunto al porto di Milazzo, il passeggero è stato affidato ai sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasferimento in ospedale per le cure necessarie. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.