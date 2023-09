Trabia, un bambino di cinque anni ha avuto un malore sulle giostre

Un malore improvviso per un bambino di cinque anni. Il piccolo si trovava alle giostre montate a Trabia (in provincia di Palermo) in occasione della festa del Santissimo crocifisso. Mentre stava giocando, improvvisamente, il bimbo ha perso i sensi e si è accasciato a terra. A intervenire per primi in soccorso del bambino sono stati i carabinieri di Termini Imerese che si trovavano lì in servizio di ordine pubblico per la serata di festeggiamenti. A un certo punto, i militari si sono accorti che accanto alle giostre si era formato un capannello di persone.

Appena si sono avvicinati, facendosi spazio tra la gente, si sono resi conto della gravità della situazione. Una prima assistenza con le manovre di primo soccorso e nel frattempo l’allarme alla centrale operativa e agli operatori sanitari del 118. Per non perdere tempo, però, il bambino e la madre, sono stati portati all’ospedale di Termini Imerese con l’auto di un cittadino che era presente alle giostre. La macchina è stata scortata dalla gazzella dei carabinieri che si è fatta largo tra il traffico del sabato sera con le sirene spiegate. Il bambino è stato trasferito all’ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo dove i medici hanno scongiurato ogni pericolo.

Articoli correlati