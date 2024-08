Foto di Mauro Gemma

La scommessa (vinta) dell’edizione 2023 sta creando aspettative altissime in tutta la riviera jonica messinese e non solo. Magica Music Party è un evento composito: musica, sport non competitivo, arte e mare. La prima edizione – quella che si è tenuta il 9 agosto dell’anno scorso sulla spiaggia di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina – ha visto sul palco il reggae dei Sud Sound System, quello di Papalia e diversi dj set, sotto il palco circa seimila persone. Non semplice la stima esatta, visto che si è trattato di un evento a ingresso gratuito – così come lo sarà quello di quest’anno – ma è una quantità di gente davvero significativa, considerato che il Comune di Nizza di Sicilia conta circa 3500 abitanti. «Per questa zona è stato un numero molto grande», dice a MeridioNews Marina Branca Sperduto, presidente dell’associazione Magica Event Management, la realtà che organizza l’evento. «Quella del 2023 è stata la prima edizione del Magica Music Party – continua Branca Sperduto – e ancora dopo molti mesi le persone continuano a farci i complimenti per come è riuscita la manifestazione».

foto di Mauro Gemma

Foto di Mauro Gemma

Foto di Mauro Gemma

Foto di Mauro Gemma

Visto il successo della prima edizione e considerate sia le premesse sia i nomi di quest’anno «le aspettative sono altissime», dice Giacomo Abate, vicepresidente dell’associazione. Ecco, i nomi di quest’anno. Sabato 10 agosto sulla spiaggia di Nizza di Sicilia si esibiranno la Bandabardò insieme a Cisco (ex Modena City Ramblers), mentre ad aprire il concerto saranno Davide Di Rosolini e i Figli Illegittimi. La Bandabardò ha trent’anni di carriera, di album e di tour alle spalle: folk music, rock, ma anche musica d’autore. Davide Di Rosolini, invece, è un cantautore e musicista di Modica – in provincia di Ragusa – e si definisce «cantaAttore, fantArtista, creAttivo e creAtino». Il primo album che ha registrato (faceva parte di una band) risale al 2004, vent’anni fa. «Nelle settimane dopo la prima edizione del Magica – dice Branca Sperduto – molte persone ci hanno detto che nella riviera jonica messinese eventi come questo non si erano mai visti». «Questo – continua il ragionamento Abate – vuol dire che non abbiamo solo un pubblico giovane, ma che abbracciamo una fascia d’età ampia».

Un successo, quello dell’edizione 2023, che l’associazione organizzatrice magari si augurava, ma che forse non si aspettava in questi termini (e che non era scontato raggiungere). «Quello che abbiamo fatto l’abbiamo capito un bel po’ di tempo dopo – dice sorridendo la presidente di Magica Event Management – Lo abbiamo realizzato guardando le foto e i video delle persone che ci incontravano e ce li facevano vedere». E anche per questa edizione si prevedono numeri molto alti. «L’impegno da parte nostra non manca, la voglia altrettanto, le notti in bianco idem», dice Branca Sperduto, ridendo insieme ad Abate, forse consapevoli che se l’edizione 2024 andrà come quella dell’anno scorso o addirittura meglio, si saranno messi in un brutto guaio: a quel punto le aspettative per il 2025 sarebbero ancora più alte. «L’evento quest’anno sarà più grande – sottolinea il vicepresidente dell’associazione organizzatrice – Alzare il tiro significa anche alzare le aspettative e il livello di ciò che si fa: la prima novità è che ci sarà un palco ancora più grande». «L’obiettivo nostro – dice Branca Sperduto – è quello di aggiungere ulteriori elementi di novità per il prossimo anno. Intanto però c’è questa seconda edizione: il lavoro è tanto e l’impegno al 300 per cento. “Ma chi ve lo fa fare?!”, ci ha detto tanta gente. E ce l’ha detto – precisa – perché ci hanno visti molto impegnati, sempre in giro, con le occhiaie (ride, ndr)».

L’esordio del Magica Music Party sulla scena dei festival musicali siciliani è stato segnato da una bellissima performance dei pugliesi Sud Sound System. «L’anno scorso sono stati pazzeschi», dice Abate. Un concerto nel quale i tre cantanti salentini hanno proposto i loro successi e dei pezzi nuovi, insieme a un dj che si occupava delle basi musicali. «Quest’anno c’è un elemento molto diverso – dice Branca Sperduto – Parlando dell’artista principale, abbiamo fatto una scelta molto precisa, proprio perché volevamo che il palco fosse pieno di strumenti e che la musica fosse live. Avevamo noi stessi questa necessità: avere strumenti e musicisti che facessero vivere al pubblico la musica dal vivo». «La cosa bella – continua il concetto Abate – è che nella Bandabardò ci sono tanti musicisti, quindi avremo un palco pieno di strumenti e con sopra otto persone».

Oltre alla musica, c’è stato un altro elemento che ha contribuito a rendere il Magica Music Party un esperimento di successo: il contorno. Happy volley – cioè partite di beach volley più per divertirsi che per competere – il live painting, quest’anno affidato a Ludovico Costa, l’intrattenimento per i bambini e ovviamente il mare. «Poi ci sono i punti di food&beverage – dice Abate – e quest’anno abbiamo anche una collaborazione con un’importante birra tedesca, che ha dato a noi l’esclusiva per tutta la riviera jonica messinese». Un evento che nel 2023 non ha attratto solo persone dell’hinterland o gente che si trovava a Nizza di Sicilia e dintorni in vacanza, «ma anche persone che sono venute apposta da Trapani, da Enna, da Agrigento e da Caltanissetta», dice Branca Sperduto.

Un evento che anche per la sua seconda edizione godrà del «patrocinio del Comune di Nizza di Sicilia e del suo supporto logistico – sottolinea Abate – Ed è un bel segnale avere il supporto delle istituzioni, visto che Magica è nato per promuovere il territorio attraverso la musica. Inoltre – continua il vicepresidente dell’associazione che organizza – il Comune era entusiasta per com’è andata, ma noi la vittoria più grande l’abbiamo avuta la mattina dopo l’evento: alle 9 la spiaggia e tutti i luoghi interessati dal Magica erano più puliti di come li abbiamo trovati. Se qualcuno è stato al concerto la sera e poi alle 9 è sceso al mare – sottolinea Abate – avrà pensato: “È stato un sogno o è successo veramente?”». Questo perché «tutto era pulito – dice Branca Sperduto – e tutte le attrezzature e il palco sono stati smontati in una notte». «Anche questo fa parte del processo di un evento – ci tiene a sottolineare Abate – e magari questa cosa ha sorpreso qualche scettico e alcuni detrattori. Essere riusciti a fare una giornata intera di attività e di musica e poi aver lasciato tutto pulito – conclude Abate – è stato un successo per noi e un ottimo biglietto da visita per il Comune. E anche quest’anno cercheremo di curare il post-evento al meglio». Prima del concerto di Davide Di Rosolini e dopo il concerto della Bandabardò & Cisco, alla consolle ci saranno Dj Spyne (Radio 105) e DJ Sanny J & Lory Sergi. Ultimo set – per chiudere la serata – quello di Cesare Delgado. Sui social di Magica Event Management il programma completo della manifestazione.