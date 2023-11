Mafia, sequestrati 43 milioni di euro a due imprenditori a Palermo

Sequestro da 43 milioni di euro a Palermo nei confronti di due imprenditori, il 62enne palermitano Salvatore Rubino e il 47enne Christian Tortora (di Battipaglia). Stando a quanto emerso dalle indagini, i due sarebbero i referenti di un gruppo societario contiguo alle famiglie mafiose di Pagliarelli, Porta Nuova, Palermo Centro, Brancaccio e Noce. Rubino e Tortora, condannati dal tribunale di Palermo a febbraio del 2022, sono stati arrestati nell’operazione All In insieme al boss Francesco Paolo Maniscalco. Oggetto del sequestro tre immobili tra cui una villa a Favignana, quota di capitale e compendi aziendali di undici società con sede nelle province di Milano, Roma, Salerno e Palermo, 45 rapporti finanziari costituiti da conti correnti, conti deposito, depositi titoli, polizze assicurative e buoni postali.

Le imprese avrebbero ottenuto licenze e concessioni statali rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, relative alla gestione dei giochi e delle scommesse sportive. Per raggiungere tale obiettivo, le aziende si sarebbero rivolte al boss Maniscalco arrivando così alla creazione di una rete di società intestate a prestanome. Le stesse che, nel corso del tempo, sono arrivate a gestire volumi di gioco per cifre pari a 100 milioni di euro. A giugno del 2020 sono state eseguite 25 misure cautelari nei confronti di indagati a vario titolo per partecipazione e concorso esterno in associazione di stampo mafioso, trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante di aver favorito Cosa nostra, associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e all’esercizio abusivo dell’attività di giochi e scommesse.