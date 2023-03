Mafia: primo permesso premio dopo 31 anni per un boss della Stidda detenuto al 41bis

Permesso premio di 12 ore, dopo 31 anni di carcere al 41bis, per Giuseppe Grassonelli. Il 57enne, capo della Stidda di Porto Empedocle (in provincia di Agrigento) è detenuto nel carcere Opera di Milano. Soprannominato Malerba, l’uomo sta scontando più ergastoli per gli omicidi commessi durante la guerra di mafia che fra gli anni Ottanta e Novanta insanguinarono l’Agrigentino. Grassonelli, come ha riportato La Sicilia, nel 2022 si è laureato in Filosofia. Nonostante non abbia mai fornito informazioni utili alle indagini, né abbia collaborato con la giustizia, il 57enne ha preso le distanze dal suo passato criminale. «Il percorso carcerario più che trentennale effettuato dal carcerato – scrivono dal tribunale di Milano – convince oggi del suo completo e radicale distacco dalle vicende e contesto criminale. La concessione del primo permesso premio si presenta come un passo basilare e utile in un’ottica di risocializzazione».