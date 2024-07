Mafia e affari, operazione della finanza contro il clan Pillera-Puntina. Dieci misure cautelari

Da questa mattina, oltre 60 finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, stanno dando esecuzione, nella provincia etnea, a un’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, su richiesta della procura della Repubblica di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto misure cautelari personali e reali nei confronti di 10 persone indagate, a vario titolo, per reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l’associazione mafiosa Pillera-Puntina. Disposto il sequestro di beni per il valore di 1,25 milioni di euro. L’operazione è stata denominata Filo conduttore.