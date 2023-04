«Cinghiali e daini causano incidenti stradali». La nota del commissario del parco delle Madonie

Il commissario straordinario del parco delle Madonie Salvatore Caltagirone ha inviato una nota alla direzione regionale Anas e alla città metropolitana di Palermo chiedendo maggiori interventi e controlli sulla sede stradale manifestando la propria preoccupazione per le diverse segnalazioni riguardanti la presenza di cinghiali e daini che negli ultimi giorni hanno causato gravi incidenti stradali. Il commissario chiede la collocazione di segnaletica lungo i tratti stradali di rispettiva competenza, prossimi a boschi, macchie, torrenti e, comunque, in tutti quelli interessati da attraversamenti di esemplari di fauna selvatica vagante. «Sebbene, sia in atto il piano di ridimensionamento della fauna selvatica – dice il Caltagirone – l’eccessiva proliferazione di questi animali selvatici, ci impone come ente gestore, d’intervenire con azioni e misure atte a garantire sempre la sicurezza e la tutela della vita umana».