Con una macchina sfondano vetrina di un bar tabacchi a Palermo

Con una Fiat Punto scura i ladri hanno sfondato la vetrina del bar Gerry in via Gaetano Costa all’imbocco dalla statale Palermo–Sciacca difronte al carcere Pagliarelli, a Palermo. I ladri hanno portato via le casse e numerose stecche di sigarette. Il bottino è da quantificare. Non lontano dal luogo del furto in via del Visone a Bonagia è stata trovata bruciata l’auto utilizzata per il colpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.