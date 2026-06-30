

«Stamattina fila di automezzi davanti alla discarica con l’impossibilità di entrare». Sono queste le parole del sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, che ha partecipato in video collegamento alla conferenza stampa convocata nella sala stampa dell’Ars dal Movimento 5 stelle siciliano. Oltre a lui, il vice presidente dell’Ars e coordinatore regionale pentastellato Nuccio Di Paola e il già presidente della commissione Ambiente all’Ars Giampiero Trizzino. Argomento della momento pubblico voluto dal M5s: la gestione dei rifiuti nell’Isola e, nello specifico, l’attuale situazione della discarica di Timpazzo, a Gela, dopo gli arresti.

I nodi della gestione dei rifiuti sull’Isola

Un tema che da anni vede il Movimento 5 Stelle all’Ars in prima linea, all’opposizione rispetto alle politiche del governo dell’Isola. Che attraversa una crisi cronica legata alla gestione del ciclo dei rifiuti, il cui nodo riguarda soprattutto la saturazione delle discariche. In quanto i principali siti pubblici e privati dell’Isola sono vicini al collasso, costringendo spesso i Comuni a spedire l’immondizia fuori regione o all’estero, con un enorme aggravio di costi per le tasche dei cittadini. C’è poi la costruzione dei termovalorizzatori, su cui il governo di centrodestra punta molto e a cui il M5s si è storicamente opposto. Promuovendo, invece, una transizione decisa verso l’economia circolare, il potenziamento della raccolta differenziata porta a porta e la realizzazione di impianti pubblici di compostaggio e riciclo.

La ricetta del M5s

«Abbiamo più volte denunciato – dichiara il coordinatore regionale M5s – che il sito di contrada Timpazzo, a Gela, da discarica che avrebbe dovuto soddisfare le esigenze di quel territorio è stata, nel tempo, trasformata in una sorta di hub regionale, su cui sono stati dirottati rifiuti provenienti da tutta l’Isola». Il M5s punta a denunciare il fallimento delle politiche regionali, proponendo una contro-ricetta basata su una rete di piccoli impianti pubblici di prossimità. Per azzerare il monopolio delle grandi discariche private e alleggerire la pressione economica sui bilanci comunali.

Il futuro dei rifiuti sull’Isola

«Costruire impianti di prossimità è una cosa cosa che chiediamo da tempo – prosegue Di Paola –. Nel frattempo, invece, si realizzano mega discariche oppure grandi impianti, come i due termovalorizzatori che devono nascere a Palermo e Catania. Quale sarà la differenza per i siciliani rispetto a oggi? E, soprattutto – conclude – , si sta correndo il rischio che si apra una nuova strada per realizzare altri illeciti. Com’è successo per la discarica di Timpazzo, a discapito della salute dei siciliani. Noi, a questo gioco, non ci stiamo».