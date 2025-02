Luna nuova in Pesci del 28 febbraio 2025: la fine dell’inverno zodiacale

Chiamata anche Luna d’inverno dà il via all’ultimo ciclo lunare dell’inverno, segnando il confine tra un vecchio flusso di energia che lascia spazio a una nuova frequenza. Si forma in un potentissimo segno dei Pesci che dispone già nel suo cielo tantissimi pianeti. Normalmente, in questa configurazione affonderebbe semplicemente nel mistico e nell’onirico, ma con le condizioni planetarie di questo momento stabilirà che lo spirito vorrà avere la forza di diventare stile di vita e concretezza per molti segni zodiacali.

ARIETE

Per voi Ariete questa formazione della Luna nuova in Pesci è sicuramente molto intuitiva, ma anche tesa e protesa all’indagine introspettiva che i sentimenti in questo periodo esigono. Molti di voi stanno vivendo l’inizio di un nuovo amore e tenteranno sotto questa Luna di indagare pro e contro di questi nuovi sentimenti, analizzando le parti compatibili e quelle meno. Indecisi se affidarvi o no? Beh, vi dice niente il fatto che Venere sia nel vostro segno?

TORO

Per voi Toro è una Luna magica e mistica questa nuova in Pesci, poiché con l’abbraccio di tutti gli altri pianeti che si trovano nello stesso segno zodiacale vi rassicurerà e creerà le basi per la vostra felicità. Il sestile è sempre un spetto concreto e decisamente forte, utile e rassicurante, e per voi non significherà altro che le stelle vi regaleranno certezza, solidità e grandi soddisfazioni nella vita economica, lavorativa e sentimentale.

GEMELLI

Sarà una Luna nuova di quadratura, il che obbligherà necessariamente voi Gemelli a interrogarvi su cosa veramente volete. Il rischio è quello di sovraccaricarvi di sentimenti e sensazioni che non sempre vi aiuteranno, esercitatevi dunque a ridurre i ragionamenti alle cose più intense che sentite, e lasciate più spazio all’istinto. Spesso l’intuito arriva dove neanche la più accurata analisi razionale può portare. Del resto, se si chiamano sentimenti, non sono certo dei ragionamenti…

CANCRO

La vostra dea, la Luna, si dispone per voi Cancro in uno stupendo trigono che segna una svolta esistenziale nelle vostre vite. Più che essere una configurazione predittiva, nel vostro caso sarà indicatoria della fine di un’epoca nelle vostre vite e l’inizio di un’altra. Le scelte sono tutte di natura sentimentale, le ragioni sono affettive e familiari. La Luna vi condurrà a indagare sulla realtà dei vostri sentimenti e vi permetterà di agire secondo il valore e la priorità che darete agli stessi.

LEONE

Se a voi Leoni questa Luna sembra tecnicamente troppo distante in gradi o profondamente diversa da voi, vi sbagliate! Sarà la Luna perfetta per dare l’innesco a quelle ambiziose aspirazioni a cui anelate da tempo. Vi darà modo di indagare nel vostro profondo e riesumare pulsioni e desideri. Sarà una Luna inoltre molto sensuale, che non tralascerà però neanche di gestire la condizione patrimoniale in maniera sensata e lungimirante. Nulla nel cielo è troppo distante dagli uomini!

VERGINE

Per voi Vergine è una Luna di opposizione che vi obbliga letteralmente a mettervi davanti al vostro desiderio di rinascita: scandisce la fine di direzioni impossibili da seguire, vi riporta alla realtà e condiziona la vostra vita sentimentale in un bisogno di vivere nuovamente emozioni e realtà sentimentali importanti. Avrete insomma l’occasione per reimpostare tutto. I significati degli altri pianeti intervengono anche sul senso della positività, creatività e sulle condizioni lavorative che dovranno necessariamente cambiare.

BILANCIA

Se anche a voi Bilancia questa Luna sembra troppo distante in gradi, ecco che la sua potenza vi pervaderà. Sicuramente non vi darà la carica, ma agirà benissimo in termini di analisi poiché vi farà percorrere una serie di accadimenti in maniera analitica, e vi darà gli spunti per comprendere cosa fare per ovviare a una situazione generale che sentite statica e a volte poco costruttiva. Forse puntare sulla qualità e cambiare strategia in amore e al lavoro vi aiuteranno a comprendere perché alcune cose non vi danno il risultato che speravate mentre altre attendono di essere sperimentate.

SCORPIONE

Meravigliosa configurazione per voi Scorpione! Non solo la Luna è in trigono e vi riempie di emozioni e vigoria, ma presuppone lo stimolo di tutti gli altri pianeti per voi: la forza del Sole, l’intelligente lavoro di Saturno e Mercurio, e i dolci sogni di Nettuno. Tutto questo vi servirà a sancire un meraviglioso accordo lavorativo, mentre le condizioni sentimentali sembrano costruire le basi per un sogno d’amore…

SAGITTARIO

Per voi Sagittario questa è una Luna di quadratura che vi aiuta a comprendere il limite del tempo e dei sentimenti. Semplicemente vi vuole avvertire che seppure state vivendo un periodo di grande ripresa, non dovrete avere fretta e non dovrete riporre troppe aspettative in un amore. Richiamate piuttosto la vostra parte ottimista e rimettete tutto al tempo, che vi darà le risposte più ampie e concrete, ma solo più in là. Nel vostro oroscopo, Venere dall’Ariete vi suggerisce di essere più contenti dei vostri sentimenti, e che le scelte che, in combutta con questa Luna suggeriscono, dovranno essere accuratamente valutate.

CAPRICORNO

Meravigliosa, per voi Capricorno, questa Luna nuova in Pesci che vi rimette addosso la voglia di comunicare e di essere estroversi. Questa configurazione vi conferisce molta carica, e non solo perché è molto compatibile con i vostri gradi, ma perché tocca anche il vostro Saturno che si esprime in maniera sensata e carismatica. Tutto ciò che direte al lavoro e in amore sarà molto preso sul serio, è un ottimo momento per le contrattazioni di affari importanti o accordi che finalmente si rivelano fattibili e vantaggiosi.

ACQUARIO

Per voi Acquario questa Luna segna l’inizio di un periodo di prospettive nuove. Siete abituati a pensare in grande e in maniera fantasiosa, ma da adesso anche in maniera concreta. Questa Luna, infatti, vi regala un nuovo modo di vedere le cose. Difficilmente dopo questo passaggio tornerete indietro, non ridurrete più tutto a semplice quotidianità, questa Luna è un innesco che vi serviva per attivare tutta la grandezza creativa di un Plutone ospite nei vostri gradi che vi renderà molto più ambiziosi.

PESCI

Protagonisti voi Pesci in senso assoluto per questa Luna davvero splendida. Da anni non si vedeva nei vostri gradi una concentrazione di luce e pianeti così intensi, ed è arrivato il momento di bagnarvi di sogni e di astrarvi nella bellezza del momento che vi vede trionfatori su tutti gli ambiti della vostra vita. Un po’ di nostalgia per il tempo che avete impiegato a costruire sicurezze, ma che adesso vi compensa, dandovi un trionfo di successi tutti meritati.