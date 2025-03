Speciale oroscopo Ariete: il fuoco più esplosivo dello zodiaco

Quest’anno, il 20 marzo 2025 il Sole entra in Ariete: è l’inizio della primavera in quanto segna l’equinozio, e accende il fuoco più esplosivo dello zodiaco, l’Ariete! Nato da un’esplosione stellare, l’Ariete non poteva che essere il segno più vitale, focoso e intraprendente che ci sia, pieno di entusiasmi e disposto a credere che domani sarà sempre un giorno migliore. Carattere poco diplomatico per natura, l’Ariete crede così fortemente nell’entusiasmo del vivere la vita che non riesce a contemplare che qualcosa o qualcuno glielo impedisca. Amici onesti, corretti e che diranno sempre la verità in faccia anche a costo di sembrare un po’ ad alto impatto, sportivi e ludici, sono figli del pianeta Marte, di qui anche la loro tendenza ad essere gerarchici, a prendere il comando in ogni tipo di situazione e a corrispondere alla parte del corpo che più somiglia loro, la testa.

Grandi e generosi in amore, protettivi e passionali, in ogni loro rapporto vogliono sentire sempre il brivido degli inizi, per questo è importantissimo non annoiarli mai all’interno di una coppia. Sono un’emittente continua, ma vogliono e devono essere ricambiati adeguatamente. Capitani coraggiosi in ogni squadra, sono dei grandissimi lavoratori, instancabili, ma pretendono di vedere subito i risultati delle loro azioni, con poca pazienza per l’attesa di sviluppi troppo a lungo termine. Impazienti proprio come la loro natura elementale, un fuoco che esplode dalle stelle, e con la stessa fulminante velocità sorprendono tutti.



Pregi: onesti, coraggiosi, leali, dicono sempre la verità, aspirano al meglio nella vita delle loro possibilità

Difetti: impulsivi, iracondi, non ascoltano fino in fondo, si stufano presto, se si sentono ingannati non scordano mai di restituire sfiducia e disistima.

Una caratteristica poco divulgata di questo segno è la concentrazione: quando un Ariete fissa un obbiettivo è fortemente tenace, manifesta una volitività che fa da traino a tutta la famiglia, a chi ama e al team lavorativo, risultando una forza motrice impareggiabile. Negli studi eccelle se si concentra su qualcosa di altamente specifico, spesso i nati del segno apprezzano molto la meccanica.

Ama molto la forza degli elementi che gli piace sfidare – per aria, per cielo e per terra -, non ha mai paura e conta moltissimo sulla sua prestazione fisica e sul suo corpo a cui in genere tiene moltissimo.

Vediamo le sue compatibilità nello zodiaco: con chi va davvero d’accordo e perché?

Ariete/Ariete: due galli nello stesso pollaio…

Ariete/Toro: il Toro non sopporta la sua irruenza, all’Ariete sembra troppo lento il caro bove.

Ariete/Gemelli: divertentissimo all’inizio, mai poi i Gemelli si aspettano mentalmente troppo e l’Ariete si sente svalutato.

Ariete/Cancro: Cancro troppo dolce e Ariete troppo spartano; funziona, ma a lungo andare…

Ariete/Leone: Non si capisce chi dei due vuole comandare e su che cosa; passione garantita, impossibile il dialogo.

Ariete/Vergine: nature troppo differenti, l’Ariete ha bisogno di dinamismo, la Vergine gli critica tutto.

Ariete/Bilancia: attrazione tra le più potenti dello zodiaco, Bilancia raffinata e Ariete marziano e volitivo, coppia vincente!

Ariete/Scorpione: coppia portatissima per la passione e la creatività, ma finiscono per farsi troppe paranoie a vicenda.

Ariete/Sagittario: compagnoni e grandi amici, in comune hanno i nervi che saltano facilmente ma entrambi fanno pace subito; fuochi d’artificio insomma.

Ariete/Capricorno: per quanto incompatibili i caratteri, se hanno un progetto in comune lo svolgono nel migliore dei modi; l’Ariete vince le battaglie, il Capricorno la guerra con le sue strategie.

Ariete/Acquario: all’Ariete piace l’Acquario come fonte di stimoli vari, non si annoiano mai insieme; sanno essere tutto, amici, complici e amanti.

Ariete/Pesci: strana coppia, uno vince con la forza decisionale, l’altro con la dolcezza dei sentimenti; insieme possono dare qualunque tipo di risultato, dal migliore al peggiore.