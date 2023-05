A UniCt il libro su Cesare Lombroso e la questione meridionale

Lombroso e il Sud. La questione meridionale nella prospettiva dell’antropologia criminale tra Otto e Novecento. È questo il titolo dell’incontro organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania per domani pomeriggio, dalle 15.30 alle 19, nell’aula 1 di villa Cerami (in via Crociferi, 91). Relatori dell’incontro saranno Giulia Barrera della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria – direzione dell’archivio di Stato di Vibo Valentia; Mara Benadusi del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania e Maria Sole Testuzza del dipartimento di Giurisprudenza di UniCt. Prenderanno parte al dibattito anche gli autori del volume Lombroso e il Sud (Donzelli, 2023): Ernesto De Cristofaro del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania; Silvano Montaldo del dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino e Rosario Perricone dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.