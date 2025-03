Litiga con la moglie e cerca di bruciare casa. Arrestato 39enne a Lampedusa

Litiga con la moglie e tenta di dar fuoco all’abitazione. Questo quanto accaduto a Lampedusa, dove i carabinieri hanno arrestato un 39enne per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, intervenuti a seguito di un episodio di violenza tra le mura domestiche, hanno bloccato l’uomo che, dopo aver rovesciato una brace accesa sul pavimento, stava tentando di cospargerla di benzina per appiccare il fuoco. Il 39enne, in forte stato di agitazione, ha anche tentato di scagliarsi contro i militari. Dagli accertamenti è emerso che le condotte violente subite dalla donna erano state reiterate nel tempo.