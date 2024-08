Catania, posteggiatore abusivo aggredisce il collega e lo minaccia di morte

Sarebbe nata come un semplice diverbio, per poi passare alle vie di fatto: un’aggressione con tanto di minacce di morte. È successo alcuni giorni fa in piazza Manganelli, a Catania.

La polizia era già stata allertata da alcuni passanti, poi a contattare il 112 è stato proprio uno dei due uomini coinvolti, che ha raccontato di essersi dovuto rifugiare all’interno di uno dei palazzi della piazza per sfuggire al collega, un parcheggiatore abusivo di 31 anni originario di Gela, che avrebbe preteso con violenza e minacce di morte i soldi dell’incasso dell’attività illecita e il cellulare.

L’aggressore si trova adesso nel carcere di piazza Lanza.