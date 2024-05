Mascalucia, litiga con il padre e gli stacca un dito a morsi. Lui simula una rapina per difenderlo

Un 60enne con il volto tumefatto e un dito sanguinante con la falange dell’anulare della mano sinistra staccata. Così i carabinieri hanno trovato un uomo per strada a Mascalucia (in provincia di Catania), dopo avere ricevuto una segnalazione. È stato lo stesso uomo a raccontare ai militari di essere stato vittima di un tentativo di rapina e di un’aggressione da parte di due ragazzi a bordo di uno scooter. L’uomo ha raccontato che nell’intenzione di rubargli il borsello, i due lo avrebbero picchiato e gli avrebbero staccato la falange con un morso.

Con l’arrivo di un’ambulanza del 118, l’uomo è stato portato in ospedale. Intanto, nel corso delle indagini, i militari si sono messi alla ricerca di sistemi di videosorveglianza della zona. A un certo punto, però, il figlio dell’uomo – un ragazzo d 24 anni – è intervenuto sottolineando che in zona non ci fosse telecamere. Un comportamento che è apparso subito molto sospetto ai carabinieri. Ascoltati i familiari e i vicini di casa, è emersa la verità: l’uomo non era stato vittima di una rapina, ma picchiato proprio dal figlio – nel corso di una discussione per futili motivi – che gli aveva anche staccato il dito a morsi. Il padre ha ammesso di avere inscenato la rapina per difendere il figlio. Entrambi sono stati denunciati: il giovane per lesioni personali gravi e il padre per simulazione di reato.