Ad Avola tra dipendente e consigliere comunale finisce a botte

Un consigliere comunale di Avola e un dipendente dell’ente sono stati coinvolti ieri in una colluttazione all’interno del municipio. La vicenda è stata resa nota dal consigliere di opposizione Giovanni Rametta, che ha chiesto le dimissioni di Tullio Urso, capogruppo di Avola La Nostra Terra e sostenitore della sindaca Rossana Cannata. Di contro, Urso afferma di essere stato aggredito dal dipendente durante un colloquio in un ufficio del Comune e avrebbe reagito per difendersi.

La versione del consigliere comunale

Lo stesso consigliere assicura di essere stato trasportato in ospedale dove gli sarebbe stata diagnosticata una contusione al collo con sette giorni di prognosi e dimesso nel tardo pomeriggio. Rametta ha criticato il comportamento del consigliere verso i dipendenti comunali, mentre Urso ha dichiarato di aver subito altre aggressioni in passato, ribadendo di aver agito in legittima difesa. Non risultano al momento provvedimenti ufficiali da parte del Comune o delle forze dell’ordine. 

