Prova a sedare una lite e finisce accoltellato all’addome da un 17enne

Un accoltellamento nei pressi di un lido a Santa Maria del Focallo, frazione balneare di Ispica, nel Ragusano. È successo domenica sera, quando un giovane tunisino è stato colpito da un fendente all’addome e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Modica, con lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Ad aggredirlo, secondo quanto ricostruito nei giorni successivi dai carabinieri, sarebbe stato un connazionale di 17 anni, residente nella vicina Rosolini (in provincia di Siracusa). Il ragazzo è stato adesso denunciato per lesioni personali aggravate. I militari sono arrivati a identificarlo grazie ai racconti dei testimoni e all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, ricostruendo anche la dinamica del ferimento: una lite tra l’aggressore e una terza persona, in cui la giovane vittima è intervenuta nel ruolo di paciere. Tentativo che, però, ha peggiorato la situazione: il 17enne, infatti, credendo di avere ricevuta una spinta dal connazionale intervenuto, lo ha aggredito prima a parole e poi fisicamente. Sembrava tutto finito quando il 17enne ha deciso di allontanarsi. Per poi, però, tornare – dopo pochi minuti – con altri amici e scagliarsi contro la vittima, colpita con una bottiglia in vetro e una sedia in alluminio, fino al ferimento all’addome.