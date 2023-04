Elezioni a Catania: la lista con Fabrizio Corona a sostegno del candidato di Cateno De Luca?

Fabrizio Corona insieme a Cateno De Luca per sconfiggere centrosinistra e centrodestra a Catania? Non si tratterebbe di fantapolitica. Dopo la presentazione del programma elettorale da parte dell’avvocato 31enne Gabriele Savoca sono in corso delle manovre di avvicinamento tra Sud chiama Nord e il Movimento popolare catanese guidato da Peppino Lipera. Il penalista – che è candidato sindaco – venerdì mattina ha lanciato un appello a tutti gli aspiranti primi cittadini «non partitocratici». «Uniamoci – scrive Lipera – per mettere insieme le migliori idee e le più grandi personalità capaci di aiutare veramente Catania a risollevarsi». Tra coloro che hanno risposto presente aprendo al dialogo ci sono Savoca e Ludovico Balsamo, deputato regionale ed ex assessore comunale alle Attività produttive.

«Siamo pronti ad accogliere la lista del Movimento popolare catanese nel nostro progetto con l’unico obiettivo condiviso di creare un’alternativa valida che possa garantire un nuovo futuro politico e amministrativo alla città di Catania», si legge in una nota del gruppo politico che fa riferimento a Cateno De Luca. «Sono certo che il giovane Gabriele Savoca possa impersonare il soggetto del mercante fuori dal tempio di cui l’avvocato ha parlato a lungo durante la sua campagna elettorale», spiega Balsamo.

A declinare l’invito è invece Giuseppe Giuffrida, candidato civico che nei giorni scorsi ha presentato la propria lista per il Consiglio comunale con accanto l’ex magistrato Antonino Ingroia. Nell’attesa che eventuali alleanze si concretizzano bisognerà capire cosa decideranno gli altri candidati che fanno parte delle due coalizioni, ossia Riccardo Tomasello, Vincenzo Drago, Lanfranco Zappalà e Maurizio Loritto.