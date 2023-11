Licata, uomo ferito alla testa da un proiettile. Nei giorni scorsi un ragazzo colpito alla gamba

Foto di Dario De Luca

Un uomo è rimasto ferito alla testa dopo essere stato sfiorato da un colpo di pistola. I fatti sarebbero accaduti la scorsa notte a Licata (in provincia di Agrigento), come viene riportato dal quotidiano online Grandangolo. La vittima, dopo essere rimasta ferita, si è recata al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per ricevere le cure del caso. Come impone la procedura i medici hanno allertato le forze dell’ordine e sul caso stanno indagando i carabinieri.

Si tratta di un episodio che fa seguito a un altro analogo, avvenuto negli scorsi giorni sempre a Licata, quando un 22enne si sarebbe recato in ospedale con una ferita d’arma da fuoco alla gamba. Non è chiaro se tra i due fatti ci sia un collegamento.