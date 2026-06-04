Foto da associazione antimafie Rita Atria su Facebook

Sabato 6 giugno alle 18 a Una Marina di Libri, nello spazio open ridotto ai Cantieri alla Zisa di Palermo, si terrà la presentazione del libro Rita Atria, la settima vittima di via D’Amelio di Giovanna Cucé e Nadia Furnari, pubblicato da Mesogea.

Per l’occasione saranno presenti le autrici Nadia Furnari, vicepresidente e cofondatrice dell’associazione antimafie Rita Atria e Giovanna Cucé (in collegamento online), giornalista del Tg1 e autrice del documentario Rita Atria, la settima vittima. Entrambe impegnate sui temi dell’antimafia sociale e dei diritti civili. Le autrici dialogheranno con l’avvocato Goffredo D’Antona e con Beatrice Agnello. Sarà presente anche Anna Maria Atria, sorella di Rita.

Il libro-inchiesta Rita Atria, la settima vittima di via D’Amelio

Il libro-inchiesta Rita Atria, la settima vittima di via D’Amelio ricostruisce, attraverso documenti d’archivio, testimonianze e materiali inediti, la storia della 17enne testimone di giustizia. Morta il 26 luglio 1992. Appena una settimana dopo la strage di via D’Amelio in cui venne assassinato Paolo Borsellino. La sua morte fu archiviata come suicidio, ma il volume mette in luce dubbi, omissioni e contraddizioni che continuano a interrogare l’opinione pubblica e le istituzioni.

Giustizia, memoria e responsabilità dello Stato

La figura di Rita Atria è diventata negli anni un simbolo della lotta contro la mafia e dell’abbandono vissuto da chi sceglie di rompere il silenzio. Il libro propone una rilettura della sua storia come settima vittima indiretta della strage di via D’Amelio. Aprendo una riflessione sul rapporto tra giustizia, memoria e responsabilità dello Stato. L’incontro rappresenta un’occasione di confronto aperto sui temi della memoria civile, dell’antimafia e della tutela dei testimoni di giustizia.