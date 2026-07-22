Foto di famiglia Canino

Il ritorno di uno dei simboli della città del sale e della storia di un territorio: è il mulino a vento della salina Galia-Canino di Trapani, restaurato con i fondi Pnrr. Un percorso non facile quello per dare nuova vita al bene, sottoposto a tutela, nella riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco. Tra le lunghe trafile burocratiche e la difficoltà di trovare maestranze adatte all’opera, ormai sempre più rare. Non a caso, il manufatto rappresenta l’unico mulino della zona oggi restaurato e recuperato in maniera integrale. «La tutela del patrimonio culturale richiede visione, perseveranza e senso di responsabilità verso il territorio», sottolinea la famiglia Canino. Convinta che investire sul preservare della memoria, abbia ricadute positive sul futuro. «Oggi il mulino torna a essere un punto di riferimento visivo e culturale per la città – concludono – e per coloro che visitano le nostre saline».