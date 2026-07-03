Catania, posti auto occupati a Librino con paletti in cemento e transenne rubate al Comune

03/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Posti auto pubblici, ma occupati abusivamente e resi privati: sono quelli smantellati a Librino, nel Catanese, durante un controllo di polizia locale e carabinieri. Con un bilancio di circa 60 paletti metallici, collegati da catene, usati per riservare gli stalli da parcheggio sulla strada pubblica. E in maniera non proprio transitoria, considerato che molti dei paletti erano fissati al suolo con il cemento. Metodo meno drastico, invece, quello di chi ha scelto di utilizzare le transenne con il logo del Comune di Catania per occupare il posto auto, dando pure una parvenza di legittimità. In tutto sono 10 le barriere metalliche comunali recuperate.

Durante i controlli, rimossi anche 10 veicoli abbandonati ed effettuati 250 accertamenti su mezzi e persone. Con il risultato di 35 multe, 9 sequestri amministrativi, 2 confische di veicoli, 1 fermo amministrativo e 7 carte di circolazione ritirate. Trovato anche un cavallo, detenuto in un garage privato, in condizioni precarie. Dovrà essere il proprietario a trasferirlo in una struttura adatta entro 48 ore. Sul profilo dell’abusivismo edilizio, infine, alcune segnalazioni verranno valutate nei prossimi giorni.

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