Librino, due ragazzi morti in un incidente con moto di grossa cilindrata. Procura apre inchiesta

È di due ragazzi morti il bilancio dell’incidente che si è verificato questa notte, intorno alle 4.30, lungo viale Nitta nel quartiere Librino di Catania. A perdere la vita sono stati il 20enne Carmelo Rapicavoli e il 29enne Fabrizio Storniolo. Entrambi stavano percorrendo il viale a bordo di una moto di grossa cilindrata. Per ricostruire la dinamica dell’incidente, che non è ancora chiara, stanno indagando gli agenti della polizia municipale.

Stando a quanto emerso finora, potrebbe essersi trattato di un incidente autonomo: il giovane che era alla guida avrebbe, infatti, perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per entrambi i soccorsi sono risultati inutili. Intanto la procura ha aperto un’inchiesta, ha disposto i primi accertamenti medico-legali e sta valutando se disporre l’autopsia sui cadaveri dei due giovani.

Fino a poche ore prima dell’incidente, Storniolo aveva pubblicato su Instagram delle stories e dei post di lui in sella alla sua moto. «My life crazy (la mia vita pazza, ndr) è il claim che il 29enne aveva scelto per il suo profilo social. Lo stesso in cui compare anche un reel in cui il giovane fuma una sigaretta davanti alla tomba di Enzo Scalia, detto Negativa. Una delle vittime, insieme a Luciano d’Alessandro, della sparatoria avvenuta a Librino, in viale Grimaldi, due anni fa.