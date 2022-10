Librino: arrestato torna a spacciare dopo pochi giorni. Ai domiciliari un pusher di 19 anni

Due arresti in pochi giorni per spaccio di droga. Protagonista un 19enne residente nel quartiere Librino. A rintracciarlo, sempre nello stesso palazzo e mentre confezionava le dosi, sono stati i carabinieri. Sequestrati due involucri con 11,5 grammi di crack, una busta con 40 grammi di marijuana e tre dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e un foglio con appuntate le quantità di droga. Il 19enne è stato nuovamente rimesso ai domiciliari.