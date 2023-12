L’Etna dà spettacolo con la sua fontana di lava

Un’enorme fontana di lava visibile a chilometri di distanza. È suggestivo lo spettacolo offerto oggi dall’Etna, in eruzione dal suo cratere sommitale. Spettacolo che al momento ci si può limitare a godersi, visto che non sono state rilevate pericolosità, anche se i tremori dell’eruzione hanno fatto tremare i vetri di alcune abitazioni.

Scampato pericolo per ora anche per l’aeroporto Fontana Rossa, che non rischia disagi. La nuvola di ceneri che si sprigiona dal vulcano, infatti, dovrebbe avere una ricaduta sul versante nord orientale, in direzione Nordest.