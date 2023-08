Catania, denunce e multe per lavoro nero nella ristorazione

Lavoro nero a Catania. Sono stati i carabinieri della compagnia di piazza Dante, insieme ai militari del Nas e del Nis, a effettuare i controlli in diverse attività commerciali del capoluogo etneo. Nel corso delle verifiche, è stato denunciato il titolare di un risto-pub in via dell’Indirizzo: si tratta di un 48enne catanese che è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, per avere impiegato tre lavoratori in nero e per la carenza delle condizioni igienico-sanitarie del locale adibito a deposito degli alimenti. All’uomo sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di circa 6000 euro. Sempre per gli stessi motivi, i carabinieri hanno denunciato anche un 47enne di origine marocchina, titolare di un locale in via Galermo, responsabile di avere impiegato un lavoratore in nero. Nei confronti dell’uomo sono state comminate sanzioni per un totale di circa 5000 euro.