Lavoro nero nel Catanese: chiuso un negozio di parrucchiere

È di due attività imprenditoriali sospese il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dal personale dell’ispettorato nazionale del lavoro in servizio a Catania. Gli ispettori hanno ispezionato un cantiere edile e un negozio di parrucchiere, entrambi in provincia.

Nel cantiere sono stati trovati quattro lavoratori, tre sono risultati in nero. Per questo motivo, per l’attività è scattato il provvedimento di sospensione. Inoltre, alla ditta è stata contestata la mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori. In totale sono state impartite prescrizioni con ammenda di 1400 euro, cui si sommano le sanzioni amministrative di sospensione e maxi-sanzione fino ad un massimo di 14.200 euro.

Nel negozio di parrucchiere sono stati trovati quattro lavoratori, uno dei quali in nero. Essendo stata superata la soglia del 10 per cento di lavoratori irregolari, gli ispettori hanno disposto la sospensione dell’attività e hanno contestato la mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Le sanzioni irrogate, in questo caso, sono pari a 6000 euro circa.