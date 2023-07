Catania, quattro lavoratori in nero in una gastronomia. Multa da quasi 20mila euro

Quattro lavoratori irregolari e non sottoposti alla sorveglianza sanitaria in una gastronomia in via del Rotolo a Catania. È quanto emerso durante i controlli effettuati dai carabinieri. Nel corso delle verifiche, è stato accertato anche che il titolare non avrebbe versato i contributi previdenziali ai quattro lavoratori. Per queste irregolarità, l’esercizio commerciale è stato sospeso. Per il titolare, un catanese di 38 anni, una multa di 19.528,50 euro perché stava facendo lavorare i dipendenti senza alcun tipo di contratto, perché non erano stati sottoposti agli accertamenti medici per la tutela dello stato di salute degli utenti e alla sicurezza dei lavoratori stessi, e perché non aveva versato i contributi previdenziali.