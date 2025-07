Lavoro nero a Catania: sei aziende sospese e multe per oltre 55mila euro

Undici aziende irregolari, di cui sei sono state sospese per lavoro nero di 12 impiegati e undici persone denunciate. Sono i numeri delle attività di controllo svolte da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) nel territorio della provincia di Catania per la sicurezza sul lavoro. Undici responsabili in materia di sicurezza sul lavoro sono stati denunciati per omesse visite mediche preventive e formazione dei lavoratori, ponteggi inidonei, attrezzature di lavoro e impianti elettrici non conformi, aree di cantiere non ben delimitate. Sono state elevante ammende e sanzioni amministrative per 55.786 euro con

il recupero contributivo previdenziale e assistenziale pari a 10mila euro.