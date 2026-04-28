Lavori Sidra a Catania, modifiche alla viabilità di via Etnea

Foto d'archivio

Sidra informa che il 29 e il 30 aprile saranno effettuati interventi urgenti di manutenzione del collettore fognario di via Etnea al civico 245 e il 4 e 5 maggio al civico 275. Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle attività, il Comune di Catania ha istituito la chiusura della corsia preferenziale dei bus e il senso unico alternato in via Etnea, in corrispondenza di ciascun cantiere. Sidra assicura il «massimo impegno per ridurre i disagi alla cittadinanza» e ringrazia «residenti, commercianti ed automobilisti per la collaborazione».