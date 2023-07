Circonvallazione Catania, dal 5 luglio scattano nuovi lavori per l’asfalto

Proseguono gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della circonvallazione di Catania. Da mercoledì 5 luglio scattano nuovi lavori di scarificazione e rifacimento della pavimentazione in asfalto della circonvallazione, dissestata in diverse parti per l’usura del tempo e del traffico veicolare sempre intenso. La pianificazione della ditta esecutrice dei lavori prevede l’attuazione dei miglioramenti nel tratto dalla rotatoria di Nesima fino a quella di San Nullo, dunque in direzione Ognina, con circa 5 giorni lavorativi di interventi sul sedime stradale.

A seguire l’altro tratto, certamente più impegnativo sotto il profilo della viabilità, dalla rotatoria di San Nullo fino a viale Fleming e da qui al Tondo Gioeni, con conclusione prevista il 14 luglio; anche se l’obiettivo, nei limiti del possibile, è di accorciare la durata prevista dei lavori. Il cantiere sarà presidiato da pattuglie della Polizia Locale.