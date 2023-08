Cooperarci

Lampedusa, proseguono i trasferimenti ma ci sono anche nuovi sbarchi

Proseguono le operazioni di trasferimento dall’hotspot di Lampedusa dove al momento si registrano 2.201 presenze. Da un lato si cerca di alleggerire la pressione sulla struttura in sovraffollamento, ma dall’altro si aggiungono anche nuovi sbarchi: due nella tarda serata di ieri per un totale di 99 migranti. In 1.430 lasceranno oggi l’hotspot di contrada Imbriacola, 600 di questi saranno scortati in piccoli gruppi dalla polizia stamattina fino alla nave militare San Giorgio dove si imbarcheranno. Altri 500 saliranno a bordo del traghetto di linea Galaxy, mentre per il pomeriggio è previsto un volo Oim che trasferirà 180 migranti a Roma. Ultima operazione prevista in serata con l’imbarco di 150 persone sul traghetto Cossyra che all’alba di domani arriverà a Porto Empedocle. I trasferimenti sono già iniziati ieri con 1.828 migranti che occupavano l’hotspot.