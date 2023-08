Sbarchi a Lampedusa, arrivati 299 migranti nella notte di Ferragosto

Non si arrestano gli sbarchi a Lampedusa dove, a partire dalla scorsa mezzanotte, sono approdati sulla terraferma altri 299 migranti a bordo di sette barchini. Tutti in arrivo da Sfax, in Tunisia, sono stati soccorsi dalla Guardia costiera e di finanza, uno dalla Ong Nadir. Uno tra i sette barchini, invece, è riuscito ad approdare in maniera autonoma sull’isola dei conigli. Mentre 43 persone di origini eritree, etiopi e sudanesi sono stati bloccati dai carabinieri lungo la strada di Ponente. Sbarchi che si sommano a quelli avvenuti ieri: 14 gli approdi registrati nella vigilia di Ferragosto, 454 persone in totale e una vittima. Si tratta di un ragazzo egiziano che sarebbe morto per esalazioni di benzina mentre era su un barcone. Sui barchini soccorsi la scorsa notte c’erano da 19 a 45 persone, fra cui donne e minori, originari di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gambia, Mali e Senegal. Un natante in vetroresina di cinque metri, quello soccorso dalla ong Nadir, è stato trovato senza motore. I migranti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, all’alba, c’erano 1.897 persone fra cui 170 minori non accompagnati.