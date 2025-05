Foto di Ratio Partners

Porto di armi o oggetti atti a offendere e ricettazione. Sono questi i reati per cui i carabinieri di Marinella di Selinunte hanno denunciato un 35enne catanese da tempo residente a Castelvetrano, in provincia di Trapani. L’indagine dei militari è iniziata dopo le denunce di furto presentate dai titolari di due tabaccherie della zona. Anche tramite l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali, sono emersi elementi in merito al furto di 1200 euro e 15 stecche di Gratta e vinci per un importo di circa 4500 euro.

Gli accertamenti dei carabinieri, incentrati sui numeri seriali di eventuali biglietti vincenti, hanno permesso di individuare l’uomo che la mattina successiva avrebbe riscosso la vincita nelle ricevitorie. L’uomo, dopo essere stato identificato, è stato sottoposto a un controllo e una perquisizione ed è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso e sei cartucce. In tasca aveva ancora anche uno dei Gratta e vinci rubati la sera prima da uno dei due tabaccai. Durante la perquisizione in casa sua, i carabinieri hanno trovato gli altri Gratta e vinci non ancora riscossi.