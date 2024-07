Catania, un ladro è stato bloccato dai clienti dentro un negozio

Un 28enne che stava tentando di compiere una rapina è stato bloccato dai clienti. L’episodio è avvenuto a Catania, all’interno di una attività commerciale di via Oliveto Scammacca. Una segnalazione è arrivata al 112 per una rapina in corso da parte di due uomini armati all’interno del negozio. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno arrestato il pregiudicato catanese per rapina aggravata in concorso.

Una volta arrivati nel punto vendita, gli agenti hanno individuato e fermato uno dei rapinatori che era stato bloccato all’interno del negozio da alcuni clienti. Il complice, invece, è riuscito a scappare a bordo di uno scooter. I poliziotti hanno trovato a terra, sul pavimento del negozio, una pistola a salve modello 92 priva di tappo rosso e un casco integrale utilizzato per nascondere il volto. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati.

Inoltre, è stato trovato un borsone con dentro la refurtiva, consistente in una decina di cellulari e un orologio digitale, per un valore di circa 14mila euro. Dopo la denuncia formalizzata dal titolare del punto vendita, al quale è stata restituita la merce rubata, il 28enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato nel carcere di piazza Lanza di Catania in attesa dell’udienza di convalida. Sono ancora in corso le indagini per individuare il complice e per rintracciare lo scooter.