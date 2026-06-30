Un ladro di biciclette elettriche è stato denunciato dai carabinieri a Catania. Si tratta di un uomo di 27 anni originario del Marocco che, sulla base degli indizi finora raccolta dagli investigatori, è considerato responsabile di furto aggravato. A portare avanti le indagini sono stati i militari della stazione di piazza Dante del capoluogo etneo.

Il ladro di biciclette a Catania

L’uomo, adesso accusato di essere un ladro di biciclette a Catania, è già noto ai militari per numerosi precedenti legati ai reati contro il patrimonio. In particolare, per quella che gli investigatori hanno individuato come una vera e propria specializzazione. Il furto di costose biciclette elettriche custodite all’interno di cortili e androni condominiali, luoghi che molti proprietari ritengono sufficientemente

sicuri.

L’ultimo episodio

L’ultimo episodio ricostruito dai carabinieri risale a qualche giorno fa. Una 28enne catanese, dopo avere raggiunto il posto di lavoro in bicicletta, aveva parcheggiato la propria e-bike (del valore di circa 1000 euro) all’interno del cortile del condominio nella zona di via Finocchiaro Aprile. Al termine della giornata lavorativa, però, della bicicletta non vi era più alcuna traccia. La denuncia della giovane ha immediatamente dato avvio agli accertamenti investigativi. Fondamentale si è rivelata l’analisi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza dello stabile. Attraverso quei video, i carabinieri hanno potuto osservare ogni fase dell’azione delittuosa.

Le immagini del furto

Il 27enne, accusato di essere il ladro di bibiclette, con estrema disinvoltura, avrebbe scavalcato il cancello d’ingresso del condominio, raggiunto il cortile interno e individuato rapidamente il mezzo a due ruote. Dopo essersene impossessato, per evitare di dovere riaprire il cancello o perdere tempo nella fuga, avrebbe addirittura sollevato il mezzo e lanciato la costosa e-bike oltre l’inferriata, recuperandola poi all’esterno prima di allontanarsi velocemente in sella. La visione delle immagini ha consentito ai militari di

riconoscere l’uomo, già conosciuto per analoghi episodi. Gli approfondimenti investigativi hanno infatti permesso di accertare che, negli ultimi due mesi, il 27enne si è reso gravemente indiziato di altri due furti. Sempre di biciclette elettriche, e con modalità identiche, lasciate dai proprietari all’interno di spazi condominiali non direttamente visibili dalla strada.

