Al Monastero dei Benedettini il laboratorio per imparare l’antico mestiere del vasaio

Prima una visita ai resti delle domus romane presenti al Monastero dei Benedettini di Catania, poi i piccoli partecipanti potranno mettere le mani in pasta con il laboratorio ludico didattico L’officina del

vasaio a cura di Officine Culturali. L’ultimo appuntamento del ciclo di incontri, prima della pausa estiva, si terrà sabato 17 giugno alle 10.30. La passeggiata sarà l’occasione per raccontare del costume e delle abitudini delle popolazioni del passato accompagnandolo a una riflessione sul ruolo dei manufatti archeologici come anfore, crateri, terrecotte e utensili che le antiche civiltà utilizzavano quotidianamente. Conclusa la fase esplorativa, i piccoli partecipanti passeranno alla fase pratica: dopo un breve excursus sull’evoluzione della ceramica antica, bambini e bambine si immergeranno nella creazione di un vaso secondo tecniche conosciute sin da tempi antichissimi. «Il laboratorio – dicono da Officine Culturali – vuole stimolare, oltre alla riflessione sulla storia antica e sul mestiere del vasaio, la manualità e la creatività dei piccoli e delle piccole partecipanti».

Il laboratorio, a cura di Officine Culturali, è rivolto a bambini e bambine di età compresa tra i sei e gli undici anni e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Per partecipare è necessario acquistare i biglietti sul sito www.monasterodeibenedettini.it.