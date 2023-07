La Sicilia non è in edicola, sciopero per ritardi nei pagamenti e la proposta di ulteriori tagli

Il quotidiano La Sicilia oggi non è presente nelle edicole. Dietro la decisione c’è lo sciopero dei giornalisti del comitato di redazione per i ritardi, divenuti insostenibili, nei pagamenti degli stipendi e per altri tagli già annunciati dall’azienda. «Per questo motivo si avverte l’urgenza di un nuovo incontro con l’editore per discutere della situazione attuale e delle prospettive future», si legge in una nota diffusa da Assostampa Catania. Il quotidiano, fondato nel 1945, per due anni è stato in amministrazione giudiziaria dopo il sequestro dei beni all’editore ed ex direttore: l’imprenditore Mario Ciancio Sanfilippo. Il 24 marzo 2020 la foliazione è tornata alla vecchia proprietà. Il processo di primo grado a Ciancio, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, potrebbe chiudersi entro il 2023. Per l’imprenditore la procura di Catania ha chiesto una condanna a 12 anni.