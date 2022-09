La Sicilia che verrà, ospite Pietro Paolo Messina. «In Europa si cambino regole. Sostegni a donne che hanno figli»

La libertà di scelta nelle vaccinazioni, la denatalità, la digitalizzazione dell’individuo, l’Europa. Sono stati i principali temi trattati ieri sera, durante il programma La Sicilia che verrà in onda su Sestarete tv canale 81. Ospite il candidato al Senato nella lista Alternativa per l’Italia No green pass, Pietro Paolo Messina. Durante il suo intervento ha anche illustrato i risultati dell’esperienza politica in piazza, analizzato il quadro politico e parlato di famiglia, intesa solo come unione tra uomo e donna. Durante l’intervista Messina ha concentrato la sua attenzione pure sugli aspetti economici e monetari collegati all’euro e alla partecipazione del nostro Paese all’Unione Europea. «Europa già fallita e di fatto non esiste più con l’unità monetaria. Certi parametri imposti dall’Europa, vanno cambiate le regole, ma senza uscire dall’Euro. Continuiamo a essere per la libertà vaccinale», afferma Pietro Paolo Messina.

