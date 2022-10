La Sicilia che verrà, ospite Maurizio Attanasio (CISL): «A Catania serve concretezza da parte della politica locale»

Gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le imprese che vanno via da Catania, l’assenza di autorevolezza nella politica locale. Sono state le questioni contro cui ha puntato il dito Maurizio Attanasio, della CISL, ieri sera ospite del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Guardando alle prossime elezioni amministrative e ai prossimi mesi, Attanasio ha parlato anche del confronto avuto con il commissario straordinario del Comune e del documento, con 12 punti, per l’agenda del futuro sindaco della città. Tra gli interventi da non tralasciare, quelli per le partecipate di palazzo degli Elefanti e l’esigenza di concretezza nella gestione del territorio a partire dal commercio, dalla zona industriale e dal porto. «In città assistiamo – ha dichiarato Attanasio – da una parte ad investimenti di multinazionali ma dall’altro lato l’amarezza per alcuni settori che ormai vivono una crisi profonda». – Per rivedere tutta la puntata clicca qui