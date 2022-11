La Sicilia che verrà, ospite Marcello Reale: «Puntiamo ad un prodotto proteico e sostenibile»

Mangeremo farina di grillo. Alla zona industriale di Catania nasce una scommessa imprenditoriale con quattro giovani che intendono materializzare un loro obiettivo: fare qualcosa per la sostenibilità alimentare. Per questo puntano ad avviare lo stabilimento seguendo i passi indicati in un business plan sottoposto all’attenzione dell’Ateneo etneo. A raccontare le ambizioni e i dettagli dell’operazione è stato l’imprenditore Marcello Reale, ospite ieri sera del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Insieme a lui si è discusso anche di Zone Economiche Speciali, allevamenti, target di mercato e prodotti. Alla base, i loro percorsi di studio e le condizioni climatiche della Sicilia adatte a puntare su simili iniziative. «L’idea è nata – ha detto – dalla volontà di volere dare un contributo attivo ad un tema di cui si discute tanto ovvero quello della sostenibilità ambientale. In questo modo daremo un’alternativa valida in termini nutrizionali con un prodotto altamente proteico». – Per rivedere la puntata clicca qui