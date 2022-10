La Sicilia che verrà, ospite Flavio Fazio. Il racconto dello straordinario successo di Flazio

Il progetto tecnico, il ruolo della famiglia, la capacità di scommettersi. Spazio all’Economia, ieri sera, all’interno del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Ospite Flavio Fazio, noto imprenditore e creatore dell’impresa Flazio che, da recente, ha festeggiato i dieci anni di attività. Nell’occasione Fazio ha raccontato l’origine della sua impresa, gli sviluppi e i traguardi raggiunti ma anche quelli messi in cantiere. Realtà modello su scala nazionale e che adesso punta a ritagliarsi uno spazio nello scenario internazionale, mette al centro la persona, i giovani con la loro voglia di fare e risolvere i problemi grazie a soluzioni innovative attraverso il web. Per questo stimola i siciliani a non arrendersi, anzi a trasformare i punti di debolezza, collegati alla carenza di infrastrutture, in punti di forza. Il segreto è «la condivisione – ha detto Falvio Fazio – con i lavoratori. Io condivido anche la voglia di fare impresa. Le persone che sono con me in azienda non sono dipendenti ma sono partner di un’idea. Tutto viene costruito insieme. E’ vero che la scintilla è stata innescata da me ma il risultato non sarebbe stato quello che stiamo ottenendo senza la passione e l’impegno di tutti». – Riguarda il video della puntata con Flavio Fazio