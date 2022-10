La Sicilia che verrà, ospite Alessandro Lo Presti. «L’attività dell’amministratore di condominio è cambiata»

Il ruolo dell’amministratore di condominio, la collaborazione avviata con l’Università di Catania per la formazione dei professionisti di domani, i cambiamenti che hanno investito questo mestiere. Sono i temi affrontati ieri sera durante il programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81 con Alessandro Lo Presti, delegato Unai. Lo Presti non ha nascosto le difficoltà con le quali gli amministratori sono chiamati a misurarsi, i rapporti con i condomini, con gli Enti Pubblici, le responsabilità e i compiti deliberati dalle assemblee. Durante l’intervista sono stati anche indicate alcune soluzioni a controversie che possono nascere tra gli abitanti di uno stabile o di un residence fino a tracciare l’identikit del “peggiore condomino”. «L’attività di amministratore di condominio – ha dichiarato Lo Presti – è specifica per un dottore commercialista, un laureato in Economia. Per gli aspetti legali, ci si affida ad un avvocato, per quelli tecnici ai progettisti. In generale l’amministrazione è codice civile e contabilità». – Per rivedere la puntata con Alessandro Lo Presti clicca qui