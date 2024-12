Jill Biden in Sicilia, visita il borgo dei suoi bisnonni nell’ultimo viaggio da First lady: «Ho lasciato il meglio alla fine»

Foto di Giuseppe Catalano

«È bellissimo, è incredibile. Grazie per un benvenuto così caloroso, non lo avrei mai immaginato. Come First lady sono riuscita a mettere insieme tutta la comunità italo-americana». Lo ha detto Jill Biden – moglie del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden – nel suo ultimo intervento all’estero da First lady. Lo ha fatto nella piazza di Gesso, la frazione di Messina di cui erano originari i suoi bisnonni, poi emigrati negli Stati Uniti. La First lady ha citato una specialità gastronomica locale, le braciole alla messinese, che – ha rivelato – «ho avuto occasione di servire alla Casa bianca assieme a degli gnocchi».

«Il valore di lealtà, il duro lavoro e lo spirito di generosità che i miei bisnonni hanno portato in America – aggiunge Jill Biden – sono vivi ancora. Io oggi qui sento calore di casa». A Sigonella la moglie di Joe Biden aveva commentato il suo arrivo Italia con la frase «ho lasciato il meglio per ultimo», con riferimento proprio alla visita nel borgo di origine.

«Nel ritmo di ogni giorno – ha continuato Biden – la vita dei miei bisnonni è stata forgiata dai valori italiani. Come molti della loro generazione, forti di questi valori e tuttavia alla ricerca di opportunità migliori, decisero di lasciare la loro madre patria verso la promessa di un posto sconosciuto, con l’idea che, a prescindere da dovunque uno venga, si può sempre trovare una casa e un futuro negli Usa. Hanno attraversato l’Atlantico e pregavano Sant’Antonio, che protegge gli abitanti di Gesso. Negli Stati Uniti – ha detto – hanno subito scoperto che Hammonton, nel New Jersey, ospitava tanti migranti arrivati da Gesso e da altri paesi come il loro e hanno portato la luce delle loro patrie verso la nuova nazione. Passo per passo i miei bisnonni hanno costruito una nuova vita. Il loro cognome, Giacoppa, divenne Jacobs. Il loro figlio, mio nonno, crebbe e trovò lavoro in una ditta di traslochi. Suo figlio, mio padre, entrò nelle forze armate all’età di 17 anni. E poi continuò gli studi per lavorare in banca».

Il viaggio di Jill Biden in Sicilia è durato appena alcune ore. È atterrata nella base militare americana di Sigonella, poi è andata a Gesso, infine – nel primo pomeriggio – è ripartita con destinazione Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.