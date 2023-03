Isnello, quattro ventenni sorpresi a rubare in un hotel chiuso per la stagione invernale

I carabinieri della compagnia di Cefalù, in provincia di Palermo, hanno tratto in arresto quattro palermitani, due uomini e due donne, con l’accusa di furto aggravato all’interno di una struttura alberghiera nel Comune di Isnello. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione del proprietario dell’albergo, il quale, grazie ai sistemi di videosorveglianza, aveva notato alcune figure sospette muoversi all’interno della struttura di sua proprietà, attualmente chiusa per la stagione invernale. La tempestività nell’intervento ha permesso di cogliere in flagranza i quattro giovani, poco più che ventenni, tre dei quali incensurati, che, introdottisi nell’hotel mediante effrazione della porta d’ingresso, stavano asportando diversi beni mobili come una tv, un decoder, un compressore, un aspira foglie e un caricabatterie per auto.

I quattro sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso come cacciaviti e pinze, e perfino di una pistola giocattolo. Dalle prime indagini è emerso che un quinto indagato, in corso d’identificazione, sarebbe riuscito a fuggire nella vasta area boschiva circostante. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice di Termini Imerese il quale ha disposto, a seguito di rito direttissimo, l’obbligo di firma per tutti gli arrestati.