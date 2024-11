Irregolarità negli istituti vigilanza a Catania, nove denunce su 15 società ispezionate

Foto generata con intelligenza artificale

I titolari delle licenze di nove istituti di vigilanza di Catania, su 15 ispezionati, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria dalla polizia dopo che gli agenti durante alcuni controlli hanno rilevato alcune violazioni, come il mancato svolgimento delle esercitazioni di rito con cadenza quadrimestrale e l’assenza di registrazioni radiotelefoniche. Le infrazioni hanno anche determinato una comunicazione alla prefettura per eventuali provvedimenti di natura amministrativa.

I servizi effettuati, per lo più in orario serale e notturno, hanno permesso di accertare sia il rispetto delle prescrizioni imposte dal regolamento di servizio approvato dal questore e le effettive attività svolte dalle singole guardie particolari giurate. Agenti hanno fatto accesso nelle sedi degli istituti di vigilanza controllando il regolare funzionamento delle apparecchiature nelle singole centrali operative e i libretti di tiro di tutte le guardie assunte per verificare la regolarità delle esercitazioni al tiro. Nello stesso tempo altri poliziotti hanno raggiunto i luoghi in cui i vigilantes erano in servizio per verificarne l’effettivo svolgimento.